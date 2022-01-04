شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يعلن إنشاء مركز للأبحاث والدراسات النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن إنشاء المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية بالرئاسة والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات النسائية وتطويرها.

وأوضح أن المركز الاستراتيجي للأبحاث والدراسات النسائية سيعمل على رصد أبرز الإنجازات والخدمات النسائية المقدمة للقاصدات والمنسوبات، كما سيساعد على خلق العديد من المبادرات والبرامج النوعية النسائية ويساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تعزيز دور المرأة في الحرمين الشريفين وتمكينها من خدمة القاصدات في العديد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية وذلك وفقاً للضوابط الشرعية.