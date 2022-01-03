شكرا لقرائتكم خبر عن "اعتدال" يتيح المشاركة في مكافحة المحتوى المتطرف عبر "تليجرام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارًا لتعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة الفكر المتطرف، والحد من انتشاره في منصات التواصل الاجتماعي، أطلق المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) على منصة (تليجرام) نافذة تواصل جديدة لمبادرة "معتدل" بهدف تسهيل مشاركة رواد منصات التواصل الاجتماعي ملاحظاتهم حيال المحتويات المتطرفة.

وتضاف منصة (تليجرام) إلى نافذة "معتدل" على الموقع الإلكتروني للمركز بهدف زيادة مستوى التفاعل فيما بين (اعتدال) ومكونات المجتمع، والتعاون في مكافحة الفكر المتطرف والحماية من مخاطره.

ويمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع (اعتدال) مباشرة، وتقديم ملاحظاتهم عن طريق الرابط https://t.me/E_moderateBot أو الحساب [email protected]

وتُرسخ مبادرة "معتدل" التي أطلقها المركز في (يونيو) 2020 باللغتين العربية والإنجليزية، المسؤولية المجتمعية والتعاون في مكافحة الفكر المتطرف، الذي يعتبر مقدمة للعمل الإرهابي والعنيف، ورصده وكشف أساليب انتشاره، وذلك للحد من خطره على الفرد والمجتمع.