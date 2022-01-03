من عدد الجرعات إلى كيفية التقديم.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا للأطفال في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه حتى الآن لا توجد دراسات تؤكد ضرورة حصول الأطفال على جرعات تنشيطية من لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن ما نعرفه حتى الآن هو أنهم يحتاجون إلى جرعة ثانية.

وأضاف «العبدالعالي»، في لقائه ببرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن جرعات الأطفال أقل من حجم جرعات البالغين ولها عبوات خاصة وحقن خاصة، مشيرًا إلى أن كل تلك الأمور متوافرة خاصة أنهم لهم مسار مختلف تمامًا عن مسار تحصين الكبار.

وتابع: «المدة الزمنية المقررة بين الجرعتين ستكون 3 أسابيع، وبدأنا بالفعل في تلقيح مجموعة من الأطفال الذين لديهم مخاطر أعلى، وخلال أيام ستكون متاحة لفئات أكثر».

وأشار متحدث الصحة إلى أن التقديم لجرعات لقاح الأطفال مثل الكبار عن طريق تطبيقي «صحتي» أو «توكلنا»، مؤكدًا أن اللقاح الذي حصل على ترخيص في المملكة للأطفال هو فايزر فقط.

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