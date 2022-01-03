الرعاية العاجلة بالطرق السريعة وتوزيع المراكز في المناطق الطرفية.. 8 طلبات من الشورى لـ«الصحة»

الرياض - محمد عبدالله - وجه مجلس الشورى، في جلسته اليوم الإثنين، 8 طلبات لوزارة الصحة، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجية صحيحة، بالإضافة إلى مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الشورى عبر موقع «تويتر» إنفوجراف يوضح مطالبات المجلس من وزارة الصحة، والتي جاءت كالآتي:

توفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.

تطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية).

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.

توحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجية صحيحة مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.

سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية.

العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي.

دراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس ياسر حافظ، وعضو المجلس فهد الطياش.

اقرأ أيضًا:

«الشورى» يطالب وزارة الصحة بسعودة الوظائف وتوطين صناعة اللقاحات