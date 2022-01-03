5 خطوات للتقديم على الوظائف الشاغرة بـ«قطاع النقل»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، إتاحة فرص عمل لأبناء وبنات الوطن للمساهمة في نمو قطاع النقل الحيوي، وتحقيق مستهدفات استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ورؤية السعودية 2030.

ونوه الحساب الرسمي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إلى أن أكثر من 15 مجالًا تتيح الفرصة للعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتفتح الوزارة آلاف فرص العمل أمام المواطنين في 5 قطاعات، وهذا من خلال نخبة من الشركات الخاصة.

وجاءت القطاعات الخمسة كالآتي:

. القطاع البري.

. القطاع البحري.

. القطاع الجوي.

. القطاع اللوجستي.

. القطاع السككي.

مجالات العمل

وتتيح الوزارة فرص العمل في أكثر من 15 مجالًا، منها الآتي:

. مضيف جوي.

. ربان بحري.

. مهندس بحري.

. فني صحة وسلامة.

. فني صيانة طائرات.

. مراقب أسطول.

. مهندس.

. فني تشغيل وصيانة.

. إخصائي تسويق.

. إخصائي محاسبة.

. مسؤول مشتريات.

. إخصائي تنقية معلومات.

. مراقب.

. خدمة عملاء.

. مشرف.

طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف، اتباع 5 خطوات حددتها الوزارة، وجاءت كالآتي:

. التسجيل في موقع المعرض (https://mtls-fair.com/).

. الدخول إلى صالة العرض.

. اختيار القطاع.

. تصفح الوظائف الشاغرة.

. التقديم على الوظائف.

توقيت التقديم على الوظائف

ومن المقرر أن تتلقى الوزارة الطلبات حتى 2 جمادي الآخر 1443 (5 يناير) الجاري، علمًا بأنها فتحت الباب لتلقي الطلبات صباح اليوم.

هذا، ويُفتح باب تلقي الطلبات من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

ملاحظات

حددت الوزارة ملاحظتين، بشأن التقديم على الوظائف الشاغرة، وهما:

. يمكن من خلال الملف الشخصي الاطلاع على الوظائف، التي تم التقديم عليها.

. ستقوم الشركات بفرز طلبات المتقدمين على الوظائف، ومطابقة البيانات، والتواصل مع المتقدم لتحديد مقابلة شخصية لاحقًا.

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