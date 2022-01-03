كيف دخل متحور أوميكرون إلى المملكة؟ متحدث الصحة يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بدأ ظهوره في جنوب إفريقيا، وانتشر في العديد من دول العالم ومنها المملكة عبر المنافذ، مشيرًا إلى أن الدول التي أعلنت تسجيل إصابات عالية به أكثر من 131 دولة، والعلماء يتوقعون أنه لا يوجد دولة خالية من الإصابة بالمتحور الجديدة.

وأضاف «العبدالعالي»، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن المتحور الجديد لديه ميزة سرعة الانتشار، ومنافذ الدول في مثل هذا النوع من الأوبئة أهدافها هو عدم بقاء قيود سفر إلى الأبد، ولكنها تحاول السيطرة على الفيروس وبطء انتشاره.

وتابع: «نجحنا في تحقيق مكاسب جعلتنا متأخرين عن دول أخرى من حيث نسبة الانتشار للفيروس، ونسارع في إعطاء الجرعات التنشيطية لمزيد من الحماية وقلة الأضرار».

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