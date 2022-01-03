القبض على شخصين يتباهيان بالتعاطي ونشره

" /> " /> إنذار المحلات المخالفة للاحترازات بنجران كثفت أمانة منطقة نجران جولاتها التفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات... نجران: محمد آل مريح نجران: محمد آل مريح 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

أمطار الشتاء تربك المناطق رغم التحذيرات رغم تحذيرات الدفاع المدني للجميع بتوخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من... الدرب: محمد الحسين وبلقرن: سعد آل عمار والمناطق: دوت الخليج الدرب: محمد الحسين وبلقرن: سعد آل عمار والمناطق: دوت الخليج 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> دفء شتاء العروس شكل الشفق الأحمر لوحات تشكيلية بديعة، أضاءت معها شواطئ جدة، وامتزجت بين وداع الشمس للأفق، وانخفاض درجات الحرارة، وسط أجواء شتوية،... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

الشورى للصحة: سعودوا وظائفكم طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة بإستراتيجية صحيحة، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

الفيصل يستقبل رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة استقبل مستشار خادم الحرمين، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، المهندس... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

العدل : رقمنة 63 مليون وثيقة عقارية وإصدار 4 ملايين وكالة إلكترونية تميّز قطاع التوثيق بوزارة العدل خلال العام 2021 بخدمات متعددة، كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

الحالة المطرية مستمرة على أبها تشهد مدينة أبها لليوم الثالث على التوالي استمرارا لهطول الأمطار، بين متوسطة إلى غزيرة. مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث سجلت... أبها: ماجد آل نازح أبها: ماجد آل نازح 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

الاستعلام عن طلبات التنفيذ عبر تطبيق ناجز دشنت وزارة العدل خدمة جديدة تمكن المستفيدين من استعراض كافة طلبات التنفيذ الخاصة بهم، سواء الشخصية أو بالنيابة، وكذلك طلبات المنفذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

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