إنذار المحلات المخالفة للاحترازات بنجران

كثفت أمانة منطقة نجران جولاتها التفتيشية على المحلات والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

ونفذت الفرق الرقابية 263 جولة تفتيشية أسفرت على رصد 11 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم توجيه إنذارات للمخالفين.

وشدد أمين منطقة نجران المهندس عبدالله بن عائض دلبوح على تكثيف الجولات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأكد أمين المنطقة أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع المحال والمطاعم والمراكز التجارية وأسواق النفع العام وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

داعيًا إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر البلاغات 940.