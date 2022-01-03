دفء شتاء العروس

شكل الشفق الأحمر لوحات تشكيلية بديعة، أضاءت معها شواطئ جدة، وامتزجت بين وداع الشمس للأفق، وانخفاض درجات الحرارة، وسط أجواء شتوية، ونسمات عليلة مع بدايات 2022، في وقت حولت زرقة البحر إلى اللون الأحمر والبرتقالي، مما نتج عنه تسابق الزوار إلى التقاط الصور، والاستمتاع بشعاع الشمس البراق والناعم في أثناء الغروب، لتودع الزوار بفرحة اللقاء الشتوي الدافئ.

ورصدت «دوت الخليج» الشفق الأحمر، وانعكاسه على البحر في الواجهة البحرية بمحافظة جدة، وتوثيق الزوار لحظات غروب الشمس، التي خطفت الأبصار، بعد تحلل الضوء إلى ألوان الطيف في ظاهرة تذوق بصري ممتع.

وقد استقبلت الواجهة البحرية الشمالية بجدة آلاف الزوار، ورسمت البهجة على محياهم، وسط ممارسة 5 هوايات ترفيهية، ممثلة في: رياضة الدراجات، والمشي، والتصوير، وألعاب الحدائق، والاستلقاء على الشاطئ.