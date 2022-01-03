شكرا لقرائتكم خبر «معرض نقوة» يستهوي عشاق الفنون التشكيلية في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي «معرض نقوة» الواقع في منطقة «واجهة الرياض» ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، خلال افتتاحه أمس الأول، إقبالا واسعا من الزوار والمحبين للفنون التشكيلية.

وتوزعت المنحوتات التشكيلية واللوحات والتماثيل على امتداد منطقتين، تختلف كل منهما عن الأخرى من حيث الهوية والتصميم والموسيقى الحية وتوزيع الإضاءة، ما أكسب زوار المعرض تجربة فريدة واستثنائية.

ويتميز المعرض عن بقية المعارض بأنه ينتقي أفضل المشاركات من مختلف المهتمين بالمنتجات في عالم: الموضة، والفن، والمجوهرات، والديكور، والحِرَف، والتقنية، والسيارات، والمطاعم والمقاهي.

ويستهدف مشاركة رجال وسيدات الأعمال لتقديم المنتجات المتميزة للزوار، بجانب الشركات والمؤسسات المعنية والمهتمة بمجالات: الفن والتقنية والموضة والعطور، والمهتمين بالفعاليات والمعارض الدولية.