حدائق طيور الزينة المنزلية هواية تبرز في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى تربية طيور الزينة والنادرة باهتمام كبير لدى العائلات في محافظة الطائف، باعتبارها هواية، لإضفاء الجمال في محيط منزل الأسرة، حيث تعد من الهوايات التي تكتسب شهرة واسعة في السعودية، خاصة في منطقة مكة المكرمة.

وحرصت بعض العائلات السعودية على تخصيص حدائق صغيرة في المنازل لتربية الطيور ذات الأصوات الجميلة والألوان الزاهية من مختلف دول العالم.

وقال زكي عرب، أحد المهتمين في تربية طيور الزينة والنادرة، إن لديه في حديقة منزله أكثر من 100 طير من مختلف الأصناف العالمية، التي تبدأ أسعارها من 10 آلاف ريال وربما تصل إلى أكثر من 100 ألف ريال، مبينا أن البعض يقتني الطيور بغرض التسلية والتخلص من العزلة في كثير من الأحيان، فيما تمثل لدى الصغار أداة تعليمية للصبر ولملء الفراغ.

من جانبه نجح خليل القرشي من سكان الهدا، في تربية طيور الزينة النادرة والحفاظ عليها داخل بيئة تكاملية، حيث حرص على جلبها من مختلف دول العالم، كالبرازيل وجنوب أفريقيا وأستراليا، وغابات الأمازون مثل طائر الكوكاتو، والقالا ذي اللون الوردي، وطائر مكاو سكارليت وغيرها، مؤكدا أن هذه الأنواع لاقت قبولا لدى المربين والهواة، رغم الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث يبلغ متوسط أسعارها من 10 آلاف إلى 30 ألف ريال، لما تمتلكه هذه الطيور من أحجام وأشكال وألوان.

وفي السياق نفسه أضحت هذه الهواية لدى البعض ممارسة احترافية، ووجدت لها جمهورا عريضا من الشباب الراغبين في اقتناص أفضل وأغرب الطيور، بقصد زيادة إنتاجها والمنافسة بها، وأحيانا المتاجرة والاستفادة المادية، إذ أصبح سوق طيور الزينة تجارة مربحة لدى الكثيرين من أبناء الطائف.

وتشهد أسواق الطائف في السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا في تجارة الطيور، وتزايد الإقبال بصورة لافتة لاقتناء طيور الزينة بأحجامها المختلفة وبأسعار متفاوتة.

أبرز أنواع الطيور:

