5 آلاف جولة رقابية على منشآت العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة الجولات الرقابية على جميع الأنشطة والمنشآت التجارية، من خلال تنفيذ 5 آلاف جولة خلال أسبوع، للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وأشارت الأمانة إلى أن الجولة الرقابية شملت نطاق البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة بالعاصمة المقدسة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وتضمنت الجولات جميع الأنشطة والمنشآت التجارية والغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى قاعات وقصور الأفراح والاستراحات، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات على الكراسي والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها عبر تطبيق «توكلنا».



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