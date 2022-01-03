شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 93% من أعمال سفلتة وإنارة شوارع بحيرات أبحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة محافظة جدة 93% من أعمال تطوير الشوارع الداخلية في مخطط البحيرات «78 ج/س» بأبحر الشمالية، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الطرق في المخطط تشمل سفلتة وترصيف وإنارة 74 شارعا بإجمالي أطوال تتجاوز 21 كلم، كما يتضمن المشروع تركيب 129 عمودا للإنارة تحوي 240 فانوسا، بجانب تركيب 14 لوحة إرشادية.

يذكر أن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ عدد من مشاريع السفلتة والإنارة، كما تواصل الأمانة جهودها في تأهيل وتطوير الطرق والمحاور الرئيسة بجانب أعمال تحسينات وسفلتة وترصيف وإنارة أحياء شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلا، والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء المحافظة.