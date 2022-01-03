إنجاز 93% من أعمال سفلتة وإنارة شوارع بحيرات أبحر

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وأوضحت الأمانة أن أعمال الطرق في المخطط تشمل سفلتة وترصيف وإنارة 74 شارعا بإجمالي أطوال تتجاوز 21 كلم، كما يتضمن المشروع تركيب 129 عمودا للإنارة تحوي 240 فانوسا، بجانب تركيب 14 لوحة إرشادية.
يذكر أن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ عدد من مشاريع السفلتة والإنارة، كما تواصل الأمانة جهودها في تأهيل وتطوير الطرق والمحاور الرئيسة بجانب أعمال تحسينات وسفلتة وترصيف وإنارة أحياء شمال وشرق وجنوب ووسط المحافظة، فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم والتقييم لمشاريع أخرى لتنفيذها مستقبلا، والارتقاء بشبكة الطرق الحضرية في أنحاء المحافظة.
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