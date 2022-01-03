الفيصل يطلع على أعمال شركة مطارات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس ريان طرابزوني، والمدير العام التنفيذي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال شركة مطارات جدة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودورها في تطويره وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.

يذكر أن شركة مطارات جدة بدأت أعمالها رسميا مطلع يناير الجاري، وتعد إحدى الشركات التابعة لشركة «مطارات القابضة»، التي أنشئت ضمن برنامج نقل الأصول والتحول المؤسسي لمطارات المملكة؛ لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.