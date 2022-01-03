إغلاق 7 منشآت مخالفة للإجراءات الوقائية بالأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة الأحساء ممثلة ببلدية الجفر خلال الأسبوع الماضي 7 منشآت لمخالفة الاحترازات والإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وضبطت 84 مخالفة للاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية عبر 188 جولة ميدانية، إلى جانب تقديم التوعية لـ 123 منشأة لأنشطة الصحة العامة. وأكدت الأمانة على تطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين، ومواصلة تنفيذ خطط المتابعة الرقابية للتأكيد على التزام القائمين والعاملين بالمنشآت الصحية والمهنية بتطبيق الاشتراطات البلدية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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