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تسجيل 1746 إصابة بكورونا وشفاء 341 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1746 إصابة جديدة بفيروس المستجد، فيما تماثلت 341 حالة إلى الشفاء.

وأوضحت الوزارة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة 90 حالة.

وبينت الإحصائية أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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