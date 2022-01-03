شكرا لقرائتكم خبر 10 ملايين ريال قيمة فائض طعام مكة خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ساهمت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة في تعزيز الأمن الغذائي بالحفاظ على فائض الطعام، ومنع الهدر والفقد وتقديمه للمحتاجين، حيث تجاوزت القيمة التقديرية لهذا الفائض خلال عام 2021 الماضي 10 ملايين ريال.

وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي لـ»مكة» أن فريق العمل عمل بشكل دؤوب خلال هذا العام لا سيما بعد عودة الحياة بشكل تدريجي إثر الأزمة التي شهدتها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث بلغت القيمة التقديرية للفائض 10,042,603 ريالات، وهي القيمة السوقية لحجم الفائض الذي حافظت عليه الجمعية بكافة أصنافه من الوجبات والحلويات والمخبوزات والفواكه والخضراوات والمشروبات وغيرها، حيث استفاد منها 2,325,355 شخصا في أكثر من 60 حيا وجهة.

وأضاف بأن هذا الحجم الفائض كان مصيره سلة المهملات، وهذا يعد هدرا للمقدرات والناتج المحلي في البلاد مما يؤثر في الاقتصاد الوطني، وهنا قامت الجمعية بدورها بالحفظ والتوزيع، في الوقت الذي يوجد فيه المحتاج في مكة المكرمة.

وأشار إلى أن الجمعية استخدمت أكثر من 50 سيارة لهذه العملية بمختلف الأحجام والتجهيزات، ونفذت 5322 طلعة، وحافظت على 776,61 طنا من الفائض.

