10 ملايين ريال قيمة فائض طعام مكة خلال عام

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وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي لـ»مكة» أن فريق العمل عمل بشكل دؤوب خلال هذا العام لا سيما بعد عودة الحياة بشكل تدريجي إثر الأزمة التي شهدتها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث بلغت القيمة التقديرية للفائض 10,042,603 ريالات، وهي القيمة السوقية لحجم الفائض الذي حافظت عليه الجمعية بكافة أصنافه من الوجبات والحلويات والمخبوزات والفواكه والخضراوات والمشروبات وغيرها، حيث استفاد منها 2,325,355 شخصا في أكثر من 60 حيا وجهة.
وأضاف بأن هذا الحجم الفائض كان مصيره سلة المهملات، وهذا يعد هدرا للمقدرات والناتج المحلي في البلاد مما يؤثر في الاقتصاد الوطني، وهنا قامت الجمعية بدورها بالحفظ والتوزيع، في الوقت الذي يوجد فيه المحتاج في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن الجمعية استخدمت أكثر من 50 سيارة لهذه العملية بمختلف الأحجام والتجهيزات، ونفذت 5322 طلعة، وحافظت على 776,61 طنا من الفائض.
- فائض الطعام بمكة خلال عام 2021 : 77.661 طنا
- القيمة التقديرية للفائض : 10,042,603 ريالات
- استفاد منها 2,325,355 شخصا
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