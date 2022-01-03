العثور على جثة مفقودة وادي أدمة عسير

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وأوضح الدفاع المدني أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة تلقى بلاغا أمس الأول عن احتجاز شخص داخل سيارته في وادي أدمة التابع لمركز شواص، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول وجد أن هناك اجترافا لمواطن سبعيني برفقته ابنته داخل مركبة في سيل بذات الوادي، وانتشلت الفرق جثته وتم تسليمها للجهة المختصة، فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودة حتى العثور عليها صباح أمس، وتم تسليم الجثمان للجهات المختصة.
وجدد الدفاع المدني التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية وعدم المجازفة بعبور مجاري الأودية والسيول والسباحة فيها والابتعاد عن أماكن الخطر أثناء هطول الأمطار، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنيا السلامة للجميع.
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