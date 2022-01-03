تدشين «مؤشر ترتيب» لتحسين المستوى العلمي للطلاب والطالبات

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ويهدف مؤشر ترتيب إلى خلق روح من التنافس البناء، بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بغرض تجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، كما يهدف المؤشر إلى إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس المختلفة وذلك لقيادات ومنسوبي قطاع التعليم العام، ويساعد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.
ويتيح المؤشر ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة لإمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرة من الخارطة، ويتم حاليا تغطية اختبارات القبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) للمدارس الثانوية.
الهدف من المؤشر:
- خلق روح من التنافس البناء بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس.
- تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.
- إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس المختلفة.
- يساعد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.
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