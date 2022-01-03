شكرا لقرائتكم خبر تدشين «مؤشر ترتيب» لتحسين المستوى العلمي للطلاب والطالبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم «مؤشر ترتيب» الذي يرتب مكاتب وإدارات التعليم والمدارس بناء على درجات طلابها وطالباتها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

ويهدف مؤشر ترتيب إلى خلق روح من التنافس البناء، بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بغرض تجويد التعليم العام، وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، كما يهدف المؤشر إلى إتاحة المعلومات حول أداء طلبة المدارس المختلفة وذلك لقيادات ومنسوبي قطاع التعليم العام، ويساعد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.

ويتيح المؤشر ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات، إضافة لإمكانية البحث على خارطة المملكة، والبحث عن مدرسة معينة أو اختيارها مباشرة من الخارطة، ويتم حاليا تغطية اختبارات القبول الجامعي (القدرات العامة والتحصيلي) للمدارس الثانوية.

الهدف من المؤشر:

