دعم التسريع الرقمي والأمن السيبراني للهلال الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو إنترناشونال لمتد السعودية، بهدف دعم مبادرة الهيئة في التسريع الرقمي والأمن السيبراني، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى، والمدير التنفيذي للشركة سلمان الفقيه. وتضمنت المذكرة دعم الهلال الأحمر السعودي في وضع استراتيجية عامة للأمن السيبراني تشمل خطة لرقمنة الإسعاف واختيار أفضل الممارسات الخاصة بمراكز البيانات والأمن السيبراني. وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الهيئة في تسريع التحول الرقمي الشامل، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية الإسعافية التي تقدمها، وضمان جودتها وسلامتها الأمنية.

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