تخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كلية المسجد النبوي تخريج الدفعة الأولى من طالباتها لهذا العام 1443هـ، والبالغ عددهن 38 طالبة، بعد أن أنهين دراسة ثمانية مستويات دراسية في قسم الشريعة وعلومها. وتعد هذه الدفعة هي الأولى لقسم الطالبات منذ افتتاحه بكلية المسجد النبوي في عام 1439هـ،التي يدرس فيها قرابة 600 طالبة في جميع مستوياتها داخل أروقة المسجد النبوي.



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