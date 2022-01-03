شكرا لقرائتكم خبر «اتصالات جدة» تستقبل 500 متدرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة أمس أكثر من 500 متدرب في الفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية. وأوضح عميد الكلية المهندس خالد الغامدي أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات، فضلا عن برنامج التهيئة بهدف تعريف المتدربين بأنظمة الكلية ولوائحها.



كانت هذه تفاصيل خبر «اتصالات جدة» تستقبل 500 متدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.