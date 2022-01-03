متحدث «الصحة» يوضح إمكانية عودة منع التجول بعد زيادة حالات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن قلق المواطنين من زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا، والهاجس الذي ينتاب البعض بشأن إمكانية عودة الإجراءات الاحترازية المشددة، محل تقدير، مشيرًا إلى أن الحاجة لأي مستوى من الإجراءات الاحترازية له لجان متخصصة تراقب الوضع باستمرار لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف «العبدالعالي»، خلال لقائه مع برنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، أن الوضع الحالي أفضل كثيرًا مما كنا عليه سواء في بداية العام الماضي أو مع بداية الجائحة؛ حيث أصبح لدينا العديد من الخبرات والمعلومات عن الفيروس وكيفية مواجهته، فضلا عن تحقيق نسبة كبيرة من المناعة المجتمعية بالتحصين باللقاحات.

وتابع: «بناء على هذا كله، فإن العودة للمربعات الأولى من الإجراءات الاحترازية المشددة مستبعدة جدًا، لأننا نجحنا في تحقيق مكاسب كبيرة في الوقت الحالي».

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