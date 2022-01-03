ما سبب القفزة في أعداد إصابات كورونا في المملكة؟ متحدث الصحة يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أسباب القفزة في أعداد إصابات كورونا في المملكة، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ100 إصابة لتصبح الآن تتخطى حاجز الألف.

وقال «العبدالعالي»، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، عبر فضائية «روتانا خليجية»، إن متحور «أوميكرون» هو السبب الرئيسي في زيادة حالات الإصابات بالمملكة، وهذا يرجع لسرعة الانتشار الذي يتميز به النمط الخاص بهذا المتحور.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ بدايات العام 2020 وحتى الآن مر العالم بالعديد من موجات الإصابة بكورونا، نتيجة المتحورات، لافتا إلى أن المتحورات السابقة كانت تسجل في أعلى معدلاتها خلال اليوم الواحد ما بين 600 إلى 800 ألف حالة إصابة، فيما تخطت في الموجة الأخيرة حاجز المليون إصابة يوميًا، وهو رقم غير مسبوق في العالم أجمع.

وشدد «العبدالعالي»، على أنه كلما زادت نسب التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كلما كانت سرعة الانتشار أقل بين أفراد المجتمع.

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