اخبار السعوديه

مستشار تربوي: المملكة أثبتت نجاحها في التعليم عن بُعد بفضل قوة البنية التحتية الرقمية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار التربوي والتعليمي، عبداللطيف الحمادي، إن المملكة من الدول الرائدة في التعليم عن بُعد؛ خاصة بعدما أثبتت نجاحها في استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة ، وذلك بفضل قوة البنية التحتية الرقمية.

وأضاف «الحمادي»، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن منصة «مدرستي» أصبحت في المرتبة الرابعة عالميًا ضمن نماذج التعليم الرقمي الناجحة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير التعليم.

وتابع: «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير ، لا يوجد تحدٍ، فجميع مؤسسات الدولة أصبحت متقدمة ومتطورة، وتطوير وزارة التعليم جاء حتى قبل جائحة كورونا، وبالتالي كانت استعداداتها جيدة من حيث البنية التحتية، مع ظهور الوباء واللجوء إلى التعليم عن بُعد».

اقرأ أيضًا

التعليم تستعرض مستجدات «التعليم الإلكتروني» وإعداد الدروس في منصة «مدرستي»

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا