مستشار تربوي: المملكة أثبتت نجاحها في التعليم عن بُعد بفضل قوة البنية التحتية الرقمية

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار التربوي والتعليمي، عبداللطيف الحمادي، إن المملكة من الدول الرائدة في التعليم عن بُعد؛ خاصة بعدما أثبتت نجاحها في استمرار العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا، وذلك بفضل قوة البنية التحتية الرقمية.

وأضاف «الحمادي»، في تصريحات لـ«الإخبارية»، أن منصة «مدرستي» أصبحت في المرتبة الرابعة عالميًا ضمن نماذج التعليم الرقمي الناجحة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير التعليم.

وتابع: «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يوجد تحدٍ، فجميع مؤسسات الدولة أصبحت متقدمة ومتطورة، وتطوير وزارة التعليم جاء حتى قبل جائحة كورونا، وبالتالي كانت استعداداتها جيدة من حيث البنية التحتية، مع ظهور الوباء واللجوء إلى التعليم عن بُعد».

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