«الصحة» تحث على المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حثت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، على المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا.

وقالت الوزارة عبر تويتر: «سارع بأخذ الجرعة التنشيطية، لرفع مستوى مناعة الجسم وتقليل فرص انتشار العدوى والمضاعفات».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 559852 حالة.

كما ذكرت الوزارة، عبر تويتر، أنه تم تسجيل 341 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541754 حالة، وسجلت الصحة حالتي وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 8881 حالة وفاة.

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