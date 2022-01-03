بالصور.. مدير صحة حائل يطمئن على سلامة مصابي «رالي داكار السعودية 2022»

الرياض - محمد عبدالله - اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم الاثنين، على صحة المصابين المشاركين في رالي داكار السعودية 2022 في مرحلته الأولى، والذين يتلقون العناية الطبية اللازمة بالمستشفى السعودي الألماني بالمنطقة.

‏يذكر أن "صحة حائل"، رفعت قبل أيام درجة التأهب وأكملت كافة استعداداتها لاستضافة المنطقة لمرحلة انطلاق ‫"رالي داكار الدولي 2022".

وانطلقت أولى سباقات "رالي داكار 2022"، أمس الأحد، بمسافةٍ إجمالية تقدر بـ8119 كم، وبمشاركة أكثر من 650 مشارك يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ومشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق، بالاضافة إلى 148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".

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