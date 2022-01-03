تشمل تقديم الطعام.. محامٍ: عقوبات «التعامل مع المتسللين» تصل غرامتها إلى مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - عدّد المحامي نايف الصم، عقوبات «التعامل مع المتسللين»، والذي يشمل «إيواء المتسلل، أو نقله، او تشغيله، أو تقديم أي خدمة ولو كانت بسيطة (بإيصال طعام أو شراب)».

وأضاف المحامي أن «الزعم بأن توصيف الجريمة ينطبق فقط على تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة» هو تصور غير صحيح.

وتابع، إن عقوبة مساعدة المتسللين هي غرامة مالية مليون ريال والسجن من 5 إلى 15 سنة، مشددا على أن العمالة المتسللة (غير النظامية) تنطبيق عليها جريمة التسلل، لأنها «حالة تعاقدية» تشمل مخالفين تم تشغيلهم بطريقة غير نظامية.

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