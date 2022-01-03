3 فوائد يتمتع بها متلقو الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي لصحة المدينة المنورة، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، عددًا من الفوائد، التي تعود على كل من يتلقى الجرعة التنشيطية، الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

ووجهت «الصحة» خلال تغريدتها، نصيحة للمواطنين بقولها: «من أجل المحافظة على مستواك خذ الجرعة التنشيطية».

وحددت «الصحة» 3 فوائد على وجه التحديد، تعود على متلقي الجرعة التنشيطية، وحددتها في الآتي:

. ترفع مستوى مناعة الجسم.

. تحمي من المتحورات والمضاعفات.

. تقلل فرص انتشار العدوى.

«الغذاء والدواء» تراجع علاجات كورونا

وفي نفس السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة تراجع الدواء الذي أنتجته شركة فايزر، والخاص بعلاج فيروس كورونا، تمهيدًا لاستخدامه داخل المملكة.

وقال «الجضعي»، قبل يومين في تصريح، معلقًا على تقدم شركتي فايزر وميرك شارب بدوائهما: «كلا الشركتين تقدمت بهذه البيانات لدينا في الهيئة العامة، وتتم مراجعتها حاليًا، وبمشيئة الله فور انتهاء المراجعة بشكل سريع جدًا سيتم اعتماد هذه الأدوية لأجل استخدامها في المملكة»، بحسب «العربية».

ونوه «الجضعي» إلى أن هذين العقارين متاحين فقط لمن هم أعمارهم فوق سن 18 عامًا، كما أنهما مخصصان للحالات المتقدمة أو المتوسطة، لا لأصحاب الأعراض الخفيفة.

وختم «الجضعي»: «لكل دواء استخداماته. هناك أكثر من 10 أدوية في السوق لأعراض خفيفة أو متقدمة، وبعضها للوقاية، جميعها تحت المراجعة، وبعضها تم تسجيلها».

بيان وزارة الصحة

جديرُ بالذكر، أن وزارة الصحة كشفت عن الحالات التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى ارتفاع في عدد الإصابات في المملكة بفيروس كورونا المستجد.

وسجل يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، 602 إصابة، و39 حالة حرجة، بينما يوم الأربعاء فسجل 744 إصابة، و43 حالة حرجة، فيما سجل يوم الخميس 752 إصابة، و49 حالة حرجة.

بينما سجل يوم الجمعة 819 إصابة و54 حالة حرجة، فيما ارتفعت الأعداد يوم السبت؛ ليسجل 846 إصابة، و61 حالة حرجة، وجاء الأحد ليسجل 1024 إصابة، 69 حالة حرجة، وجاءت الذروة يوم الإثنين الذي سجل 1746 إصابة، و90 حالة حرجة.

وكان طبيب الأسرة والباحث بالشأن الصحي، فؤاد سندي، قال إن الأرقام المسجلة أخيرًا الصادرة عن وزارة الصحة حول الإصابات بفيروس كورونا تُشير إلى أن الوضع الحالي حرج ومستقر.

وأضاف سندي خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية، أن فرص عدم الاستقرار واردة الحدوث في أي لحظة، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا متزايدة عالميًا، وليست في المملكة فقط نظير سرعة تفشي الفيروس.

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