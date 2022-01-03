المملكة ترحب بتعيين «الغيص» أمينا عاما لـ «أوبك»

الرياض - محمد عبدالله - رحب الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، بتعيين أمين عام جديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اعتبارًا من الأول من أغسطس 2022م.

وقال: «أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى معالي هيثم الغيص على تعيينه بالتزكية كأمين عام جديد لمنظمة أوبك».

وصوتت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، اليوم، على تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص أمينًا عامًا جديدًا لها.

وكان «الغيص» شغل عدة مناصب في أوبك منها محافظ الكويت لدى أوبك للأعوام منذ 2017، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي في 2020. كما ترأس الغيص اللجنة الفنية المشتركة المسؤولة عن مراقبة إنتاج النفط.

أما فيما يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية فقد ترأس سابقًا مكاتبها في بكين ولندن، وشغل منصب مدير إدارة البحوث، ويمتلك هيثم الغيص 30 عامًا من الخبرة في الصناعة النفطية.