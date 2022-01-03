وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

الرياض - محمد عبدالله - التقى وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب.

وثمّن سمو وزير الخارجية، في بداية جلسة المباحثات، دعم الأردن لطلب المملكة باستضافة إكسبو 2030، فيما أشار وزير الخارجية الأردني إلى أن نجاح المملكة في استضافة إكسبو 2030 يُعد نجاحًا لبلاده، ويعزز من ازدهار ونماء منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان خلال جلسة المباحثات، العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتطرقت جلسة المباحثات إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وعلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

اقرأ أيضًا|

وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية