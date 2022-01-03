لماذا تزيد أوزاننا وتزداد شهيتنا في الشتاء؟ مختص بالتثقيف الصحي يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد محمد الفوزان، المختص بالتدريب والتثقيف الصحي والرياضة، أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة الوزن والشهية خلال فصل الشتاء بالتحديد.

وقال الفوزان، خلال لقاء ببرنامج «تواصل»، على فضائية الرسالة، إن السبب الأول هو رد فعل الجسم خلال الطقس البارد؛ حيث تنخفض درجة الحرارة الداخلية للجسم، وبالتالي تزداد معدلات حرق السعرات الحرارية للشعور بالدفء؛ ومعها يلجأ البعض إلى تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كالكربوهيدرات والسكريات.

ونصح المختص بالتثقيف الصحي، بارتداء الملابس الثقيلة لتدفئة الجسم بشكل جيد وممارسة الرياضة؛ لتجنب اللجوء إلى الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية لتعويض درجات الحرارة المفقودة، والتي تسبب زيادة الوزن عند تناول الكثير منها.

وأشار «الفوزان» إلى أن انخفاض معدل الحركة ضمن مسببات زيادة الوزن أيضًا، مضيفًا: يحدث ذلك عن طريق أخذ الغذاء كمصدر طاقة وعدم خروجها فتصبح فائضًا في الجسم فتتخزن على هيئة شحوم وتسبب زيادة الوزن.

وأوضح المختص بالتثقيف الصحي، أن السبب الثالث هو عدم شرب المياه بكميات كافية، وبالتالي يحدث تجمع واحتباس للسوائل الضارة والدهون والشحوم؛ ما يعيق عملية حرق السعرات الحرارية والهضم والإخراج.

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