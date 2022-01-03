بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: أغلب حالات كورونا الحرجة لأشخاص لم يستكملوا التحصين

الرياض - محمد عبدالله - نصح د.علي الشهري، استشاري الأمراض المعدية، بضرورة الحصول جرعات لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن ما نراه من حالات حرجة في المستشفيات هم أشخاص لم يكملوا تحصينهم.

وقال «الشهري»، في تصريحات لـ«الإخبارية»، إن موجة كورونا التي تجتاح العالم في الوقت الحالي، أسرع في معدل ارتفاع أعداد الإصابات من الموجات السابقة، مرجعًا السبب في ذلك إلى متحور أوميكرون الذي يتميز بسرعة انتشاره، فضلا عن وجود بعض حالات من متحور دلتا.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية، أن حالات دلتا التي ما زالت موجودة صارت في طور الانتهاء، وسيكون متحور أوميكرون هو المسيطر على حالات الإصابة في العالم.

وتابع: «أي ارتفاع في حالات الإصابة يقابله أيضًا ارتفاعًا في الحالات الحرجة والوفيات، ولكنها حتى الآن لم تصل إلى وضع يمكن وصفه بالمخيف، ولكنه يعتبر أحد المخفزات لمطالبة الجميع بتلقي جرعات اللقاح كاملة وإتمام عملية التحصين».

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