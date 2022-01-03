الفيصل يستقبل رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة

واستمع الفيصل إلى شرح عن أعمال شركة مطارات جدة، التي تشرف على تشغيل وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ودورها في تطويره وفق أحدث المواصفات، وأعلى المعايير العالمية، وتعزيز دوره ليكون في مقدمة أفضل المطارات الإقليمية والدولية الرائدة، بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين، بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.
يذكر أن شركة مطارات جدة، بدأت أعمالها رسميًا مطلع يناير الجاري، وتعد إحدى الشركات التابعة لشركة «مطارات القابضة»، التي أُنشئت ضمن برنامج نقل الأصول، والتحول المؤسسي لمطارات المملكة، لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
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