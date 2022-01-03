شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يكشف أسباب زيادة إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي في لقاء تلفزيوني، إن العالم يواجه موجات من المتحورات آخرها أوميكرون، موضحا أن الموجة الأخيرة رصدت أرقاما غير مسبوقة تعود لسرعة انتشار المتحور.

ولفت إلى أن المتحور هو السبب الرئيس في سرعة الانتشار، كما أن التقيد بالاحترازات تقيد من سرعة الانتشار، معلقاً:"لدينا مكسب يصد عننا التأثير السلبي على المجتمع، وهذا مطمئن جدا حيث صدت اللقاحات المرض الشديد من الفايروس".

وأضاف، "لكن الخوف موجود لوجود أشخاص لم يستكملوا اللقاح، حيث رصدت وزارة الصحة أن أكثر من هم في الحالات الحرجة ممن لم يستكملوا اللقاح".

وذكر:"لدينا قلق منحصر ومركز على من لم يستكمل اللقاح من التدهور الشديد، ولا نرغب في ارتفاع عدد الحالات الحرجة، كما نتوقع زيادة في إصابات أوميكرون حول العالم خلال الأسابيع القادمة".

وشدد على استكمال اللقاح لكل الفئات العمرية، مؤكدا أنه الأهم، لاسيما أن كل الفئات معرضة للخطر، لافتا إلى أن تقدير الحاجة لأي مستوى احترازي يرجع للجهات المختصة، ولكن كلما زادت الأرقام زاد القلق، معلقاً:" العودة للمربعات الأولى ونقطة الصفر مستبعدة جدا".