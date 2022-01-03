خلال أسبوع.. ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

كما أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط 12 مواطنا مخالفًا لنظام البيئة، لنقلهم وتخزينهم 42 مترًا مكبعًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض وتم ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الجمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

كما أشار الأمن البيئي إلى أنه تم ضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم أكثر من 22 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مدينة الرياض.

من جانبها، قامت الجهات المختصة بالأمن العام بضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل وجازان والجوف على متن 12 مركبة وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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