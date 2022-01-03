توضيح من «المرور» بشأن نقل لوحات سيارات النقل الخاص

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، اليوم الاثنين، شرطا بشأن نقل لوحة السيارة المسجلة «نقل خاص» إلى سيارة خصوصي.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إن المستفيد يمكنه ذلك بشرط أن تكون المركبتان لمالك واحد.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للمرور من أحد المستفيدين قال فيه، عندي سيارة نقل خاص هل بالإمكان نقل لوحتها إلى سيارة خصوصي.

وينص نظام المرور، بشأن تسجيل المركبات ورخص السير، يشترط أن يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير، على أن تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.

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