أمير الشرقية يوجه نصيحة للإعلاميين في ظل التطور التكنولوجي

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية تنسيق الجهود لإبراز المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية وما تشهده من تنمية مستدامة في مختلف المجالات، في ظل المتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة "حفظها الله"، مشيداً بالدور الإعلامي الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام الأستاذ علي بن حسن مشنوي يرافقه عدد من أعضاء الفرع.

وقال سموه إن مهنة الإعلام تطورت مع التقدم التقني المذهل الذي يشهده العالم ومن هذا المنطلق يقع على عاتق الإعلاميين ومنصات النشر لمواكبة ذلك التقدم من أجل الوصول إلى إعلام مؤثر ومفيد يخدم الوطن ويرفع من ثقافة ووعي المجتمع، ويبرز المنجزات التنموية والاجتماعية التي نشهدها في هذا الوطن.

واطلع أمير المنطقة الشرقية على شرح عن دور الهيئة والخدمات المقدمة للصحفيين في مدينة الدمام ومحافظات الخُبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والعديد، والخفجي، والنعيرية، وما تضطلع به رؤية هيئة الصحفيين السعوديين من أدوار في أن تكون الصحافة السعودية رائدة في محتواها وتعزيز مهارات وأخلاقيات القائمين عليها، والأهداف المرجوة منها في رفع مستوى مهنة الصحافة والعمل على تقدمها وتطورها وترسيخ مفاهيمها، وصقل ذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.