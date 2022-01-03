رئيس هيئة الأركان العامة يصل عمان ويلتقي عددًا من القيادات العسكرية بالسلطنة

الرياض - محمد عبدالله - وصل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، إلى سلطنة عمان الشقيقة أمس، يرافقه وفد رفيع من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة السيب الجوية رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي.

وتأتي هذه الزيارة بناءً على دعوة من رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وتستمر لعدة أيام, يلتقي خلالها الرويلي بعدد من القيادات العسكرية العمانية.

وبدأ رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، زيارته بلقاء رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي بمقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، استقبل شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث وجهات النظر، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك, زار الرويلي مركز الأمن البحري، يرافقه رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، وكان في استقباله قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، ورئيس مركز الأمن البحري العميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي.

وشاهد الأدوات والمعدات والأجهزة الحديثة والأنظمة المتطورة، كما استمع إلى إيجاز تضمن الواجبات المناطة به وكيفية إدارتها.

واستقبل وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، واستُعرِضت خلال الاستقبال مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان والمملكة، وتم تبادل الأحاديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرويلي أهمية العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين والتعاون الدفاعي المشترك، معبرًا عن سعادته وخالص شكره وتقديره على ما وجده من حفاوة واستقبال.

حضر اللقاءات والزيارات عدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

اقرأ أيضا:

سلطنة عمان تطور طريقة مراقبة سفن الصيد الساحلية

سلطنة عمان تضع اشتراطات جديدة لدخول الأجانب إلى البلاد