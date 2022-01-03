بالفيديو.. أهالي النابية بالدمام يعانون تجمعات مياه الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - أبدى أهالي حي النابية في الدمام معاناتهم منذ أعوام عديدة من تجمع مياه الأمطار.

وقال أهالي الحي لقناة الإخبارية، إن الحركة تتوقف فيه مع هطول الأمطار مع غلق الطرق؛ فلا يتمكن كبار السن من الذهاب للمساجد، ولا يمكن للأطفال الذهاب لمدراسهم، لاستحالة الدخول للحي أو الخروج منه.

وأضافوا: «تردد أن تلك المشكلة تم رصد ميزانية لحلها منذ سبع سنوات، من دون حل بينما لا يتم سحب تجمعات المياه إلا من خارج الموقع».

وتابعوا، أن الدولة لا تقصر بشأن الميزانيات المطلوبة لراحة الموطنين، بينما على البلديات أن تباشر هامها، لتصريف المياه والتخلص من المستنقعات التي تعد مصدرا للأمراض والأوبئة، خصوصا مع عدم ذهاب أبنائنا للمدراس من دون سيارات، جراء تجمعات المياه في ذلك الحي الواقع على طريق دولي ويعد واجهة للدمام.

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