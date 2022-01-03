شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شجاعة مواطن تنقذ الطفل «نايف الهزيمي» من الغرق بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وقعت الحادثة بمشروع لتصريف السيول بمحافظة حفر الباطن

- كان الطفل يلعب برفقة أصحابه وتعثرت قدمه

أنقذت العناية الإلهية طفلًا يدعى "نايف الهزيمي" من موتٍ محقق، بعد سقوطه داخل مشروع لتصريف السيول، بمحافظة حفر الباطن.

وهرع المواطن "نايف البذالي" إلى السباحة ليتمكن من إنقاذ الطفل، بعد إبلاغه بواسطة طفل آخر كان متواجدا أثناء الحادثة.

وتجلت عناية الله في موقف "البذالي"، الذي تلقى اتصالًا من أحد أقاربه، مفيدًا إياه بتعطل مركبته أمام منزله، الأمر الذي دفعه للتوقف؛ ليصل إلى الطفل في الوقت المناسب.

من ناحيته، قال الطفل "نايف الهزيمي": "كنت ألعب برفقة صاحبي ولم أشعر حتى تعثرت قدمي وسقطت بسرعه داخل مشروع تصريف السيول وقتها لم أر سوى الماء الذي يحاوطني من جميع الجهات".

وأضاف: "فقدت فيها التركيز ولم أشعر حتى أتى شخص وسحبني للأعلى فأول شعور أحسست به أنني عدت للحياة من جديد وأشكر نايف البذالي الذي أنقذني".

فيما أكد مسئول العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن، أن وسائل السلامة متوفرة بجميع المواقع التي يتم العمل عليها بشكل كاف، وبما يحقق سلامة الجمهور كما يوجد فريق متابعة و رصد لأي ملاحظة باستمرار.