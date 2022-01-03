شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والبحرين تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بالعلاقات التاريخية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتميزت برسوخها في جميع محطاتها، مستمدة قوتها مما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من قيادة البلدين الشقيقين , مشيرًا إلى حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفدها بكل ما تحتاجه لاستمرار تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيدٍ من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقصر القضيبية بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى مملكة البحرين الشقيقة تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبدالله زينل.

ورحب سموه برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق في بلدهم الثاني، متمنياً لهم طيب الإقامة، وأن تلقى زيارتهم النجاح المنشود من أجل تحقيق مزيدٍ من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال البرلماني بما يحقق الرؤى المشتركة وينعكس على تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة.

من جانبه أعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ عن شكره وتقديره لسموه على ما يوليه من اهتمام وحرص على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على الأصعدة كافة، وتمنياته الصادقة لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد خلال اللقاء أن العلاقات البرلمانية الوثيقة التي تجمع البلدين تأتي في إطار ما يجمع القيادتين والشعبين والبلدين من علاقات عميقة وتاريخية أسست لاتفاق في الرؤى ووجهات النظر إزاء مختلف الموضوعات، في ظل الرعاية الكريمة التي تحظى بها هذه العلاقات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين - حفظهما الله- وحرصهما على تعزيزها وتوثيقها، مشيداً بالجهود التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي البحريني بمتابعة واهتمام سموه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.

واستُعرضت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وما وصلت إليه العلاقات البرلمانية الثنائية بين مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ومجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، والتعاون المثمر بين الجانبين على صعيد تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

حضر اللقاء رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، و وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين، وأعضاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى.