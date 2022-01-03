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العثور على جثة الفتاة المفقودة في سيول «شواص»

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الرياض - محمد عبدالله - عثرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمساندة من الأجهزة المعنية الأخرى، صباح اليوم، على جثة الفتاة المفقودة في السيول بمركز شواص شمال محافظة بلقرن.

وأكدت مصادر أن الفتاة وأختها ووالدهما كانوا في طريق عودتهم من المدرسة ظهر أمس (الأحد)، قبل أن يجرف السيل مركبتهم بمنطقة عسير.

وأضافت المصادر، أن جثّة الوالد وإحدى ابنتيه تم العثور عليهما مساء أمس (الأحد)، وظلت إحدى الفتاتين مفقودة إلى أن عُثر على جثتها صباح اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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