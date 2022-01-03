لمساعدة أولياء الأمور.. هيئة التقويم والتعليم والتدريب تطلق مؤشر ترتيب للمدارس

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت هيئة التقويم والتعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، مؤشر ترتيب.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، أن مؤشر ترتيب، يُرتب إدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

كما كشفت الهيئة أن مؤشر ترتيب، يهدف إلى تحفيز التنافس ومساعدة الطلاب وأولياء أمورهم في اختيار المدارس المناسبة.

ولفتت الهيئة، إلى أن الفئة المستهدفة هم: الطلبة، أولياء الأمور، قيادات التعليم العام، قيادات ومنسوبو المدارس.

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