«حدائق طيور الزينة المنزلية» هواية تبرز في محافظة الطائف

الرياض - محمد عبدالله - تحظى تربية طيور الزينة والنادرة باهتمام كبير لدى العائلات في محافظة الطائف باعتبارها هواية لإضفاء الجمال في محيط منزل الأسرة؛ حيث تعد من الهوايات التي تكتسب شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية وخاصة في منطقة مكة المكرمة.

وحرص بعض العائلات السعودية في محافظة الطائف بتخصيص حدائق صغيرة في المنازل لتربية الطيور ذات الأصوات الجميلة والألوان الزاهية من مختلف دول العالم.

وأوضح زكي عرب أحد المهتمين في تربية طيور الزينة والنادرة الذي قدم شرحا عن أسرار هذه المهنة، موضحا أن لديه في حديقة منزله أكثر من 100 طير من مختلف الأصناف العالمية، أبرزها: حمام فكتوريا، وببغاء الأمازون، والطاؤوس، وببغاء مكاو، وخلافها من الفئات، التي تبدأ أسعارها من 10 الآف ريال وربما تصل إلى أكثر من 100 ألف ريال، مبيناً أن البعض يقتني الطيور بغرض التسلية والتخلص من العزلة في كثير من الأحيان، فيما تمثل لدى الصغار أداة تعليمية للصبر ولملء الفراغ.

من جانبه نجح المواطن خليل القرشي من سكان الهدا بمحافظة الطائف، في تربية طيور الزينة النادرة والحفاظ عليها داخل بيئة تكاملية؛ حيث حرص على جلبها من مختلف دول العالم كالبرازيل، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، وغابات الأمازون مثل طائر الكوكاتو، والقالا ذا اللون الوردي، وطائر مكاو سكارليت، وغيرها، مؤكداً أن هذه الأنواع لاقت قبولا لدى المربين والهواة، رغم الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث يبلغ متوسط أسعارها من 10 الآف إلى 30 ألف ريال لما تمتلكه هذه الطيور من أحجام وأشكال وألوان .

وفي ذات السياق أضحت هذه الهواية لدى البعض ممارسة احترافية، ووجدت لها جمهوراً عريضاً من الشباب الراغبين في اقتناص أفضل وأغرب الطيور، بقصد زيادة إنتاجها والمنافسة بها، وأحياناً المتاجرة والاستفادة المادية، إذ أصبح سوق طيور الزينة تجارة مربحة لدى الكثيرين من أبناء الطائف.

وتشهد أسواق الطائف في السنوات الأخيرة نشاطا ملحوظا في تجارة الطيور وتزايد الإقبال بصورة لافتة لاقتناء طيور الزينة بأحجامها المختلفة وبأسعار متفاوتة.

يُذكر أن محافظة الطائف تتمتع بمناخ يمتاز باعتدال الحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء وتساعد هذه الأجواء مربي وهواة طيور الزينة على سرعة تأقلم الطيور في المنازل ونجاح تكاثر معظم أنواعها.

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