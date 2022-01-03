وزير الخارجية يبحث الملف النووي الإيراني مع نظيره الأردني

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنه بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أهمية تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وأكد وزير الخارجية، أن السعودية والأردن تجمعهما علاقات راسخة في العديد من المجالات، وفقا لقناة الإخبارية.

من جانيها، أوضحت الخارجية الأردنية –عبر تويتر- ان المباحثات بين وزيري الخارجية (السعودي والأردني) ركزت على تعزيز العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين في المجالات كافة، وتنسيق المواقف حول المستجدات الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

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