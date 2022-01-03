«الشورى» يطالب بزيادة نسبة توظيف المرأة في بنك التنمية الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى، من بنك التنمية الاجتماعية، باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.

كما طالب مجلس الشورى، بدعم بنك التنمية الاجتماعية وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك.

من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ويتكوّن من (37) مادةً ويهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية، التاسعة عشرة للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

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