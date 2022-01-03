شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع بداية العام الجديد وسط معنويات إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار بعض الشيء أمام العملات الرئيسية مع تحسن المعنويات في الأسواق اليوم الاثنين فصعدت الأسهم الأوروبية وعائدات السندات الحكومية في أول أيام التداول في عام 2022.

ولكن من المتوقع أن تظل أحجام التداول محدودة مع إغلاق سوق لندن، السوق الرئيسية للعملات في أوروبا، بسبب العطلة.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المدفوعة بالمتحور أوميكرون الذي ما زال يعطل السفر والخدمات العامة على مستوى العالم تعززت الآمال في إمكانية تجنب الضرر الاقتصادي من إجراءات إغلاق طويلة الأمد.

وارتفع مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 95.79. وتراجع الين الياباني لفترة وجيزة إلى 115.36 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ نهاية نوفمبر تشرين الأول لكنه عاود الارتفاع تدريجيا إلى 115.5 ين للدولار.

وتراجع اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1345 دولار في حين فقزت عائدات سندات الخزانة الألمانية بنحو أربع نقاط أساس إلى 0.138 بالمئة وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض سعر عملة البتكوين المشفرة 0.5 بالمئة إلى 46104 دولارات.