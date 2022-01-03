الجامعة العربية المفتوحة تدشن مبادرة «2022 شتلة» في 9 دول

الرياض - محمد عبدالله - دشنت الجامعة العربية المفتوحة مبادرة بيئية مع انطلاق عام 2022 تستهدف زراعة 2022 شجرة في كل دولة من دول الفروع لتكون مساهمة منها في «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان.

وقالت الجامعة أن انتشار فروعها في 9 دول عربية يمنحها موقعاً مميزاً لتكون عاملا مساهما في تحقيق أهداف مبادرة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» النبيلة، التي تتوافق مع أهداف الجامعة لتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في رفع جودة الحياة.

وقال رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد الزكري، بعد تدشينه المبادرة «لطالما آمنت الجامعة بدورها الرئيسي في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة الدول العربية»، وتابع «تفخر الجامعة بأنها تشارك دوما في المبادرات التي تخدم التنمية وتحدث تغييراً، ووجدنا في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فرصة للمساهمة وتأكيد التزامنا بإحداث تغيير إيجابي لمواجهة التحديات البيئية في منطقتنا».

وأطلقت الجامعة العربية المفتوحة حملة «2022 شتلة»، بمشاركة من مسؤولي الجامعة ومنسوبيها، وضمن شراكات مع الجمعيات المهتمة بالبيئة والزراعة.

وقال الدكتور الزكري «نهدف إلى زراعة 2022 شجرة في كل دولة من دول الفروع، بالتنسيق مع جمعيات الزراعة والتشجير في مختلف الدول التي تتواجد فروعنا فيها، لتحديد أفضل أنواع الأشجار التي تناسب بيئة كل منطقة لتعود بأكبر فائدة ممكنة على المجتمعات».

اقرأ أيضًا:

مصر تثمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر