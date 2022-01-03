أمانة نجران تُنجز 86% من سفلتة 6 أحياء

الرياض - محمد عبدالله - أنهت أمانة منطقة نجران 86% من استكمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الشوارع الرئيسة في 6 أحياء داخل مدينة نجران.

وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عبدالله عائض دلبوح أن الأمانة تعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية لتوسعة وتمديد وتطوير شبكات الطرق واستكمالها بمختلف الأحياء وفق دراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته، مشدداً على المقاولين بتسريع استكمال تنفيذ المشاريع وإنجازها، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

من جهته أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن المشروع عبارة عن إعادة أعمال سفلتة وأرصفة وإنارة لحي العريسة وحي الصناعية وحي المسماة وحي أبو غبار وحي دحضة وحي شرق المطار مخطط «أ ، د».

اقرأ أيضًا :

بالصور.. أمير جازان يدشِّن مشروعات كهربائية بأكثر من 2.3 مليار ريال